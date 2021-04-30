Жители Подмосковья сдали на переработку более 9 тысяч шин за две недели

Участники акции «Сдай старые шины на переработку» в Подмосковье отдали на утилизацию более девяти тысяч автомобильных покрышек за две недели. Местами сбора стали площадки «Мегабак».

Вместе с тем старые шины принимают в пунктах «Ориспром». Это отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

По его словам, такая экологическая акция вызвала большой интерес у автолюбителей. Кроме того, для жителей она стала новым напоминанием о важности раздельного сбора мусора.

До середины мая у всех участников акции есть шанс получить новый комплект резины пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Чтобы принять участие, надо сделать фото с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема и разместить в Instagram снимок с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

«В середине мая Министерство ЖКХ Подмосковья определит самую интересную и креативную фотографию. Автор получит комплект новеньких автомобильных шин», — подчеркнули в ведомстве.

Помимо шин, в пункты «Мегабак» можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и все крупные отходы, которые можно вторично переработать.