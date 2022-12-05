Подмосковье 05 декабря 2022, 16:45 Жители Подмосковья сдали на переработку более 600 «кубов» старых шин за месяц

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В Московской области жители сдали 613 кубометров старых покрышек в рамках экологической акции «Сдай старые шины на „Мегабак“». Она стартовала первого ноября и продлится еще 10 дней. Об этом рассказали в МинЖКХ региона.

«Исходя из погодных условий, большинство автомобилистов уже поменяли сезонную резину. Для правильной утилизации изношенной резины и ее дальнейшей переработки мы предлагаем жителям Подмосковья привезти старую резину на площадки „Мегабак“ и, приняв участие в конкурсе, выиграть сертификат на покупку нового комплекта», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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Министр добавил, что жители сдали свыше 600 кубометров старых шин с начала акции в этом году, это сопоставимо с полным комплектом резины для около 2,5 тысячи автомобилей.

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Чтобы принять участие в акции, автомобилистам необходимо отправить шины в специально предназначенные для б/у покрышек контейнеры, сделать и разместить фотографию в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак на любом из пунктов приема крупногабаритных отходов «Мегабак», а также на пунктах переработчиков «Дмитровский РТИ», «Орис Пром» и «ЧРЗ».

Проект «Мегабак» был запущен по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в конце 2019 года. Его реализуют в рамках президентского проекта «Экология». На территории региона действуют 60 площадок «Мегабак» в 56 городских округах.

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