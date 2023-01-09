Подмосковье 09 января 2023, 13:07 Жители Подмосковья сдали на переработку более 2 тысяч кубометров крупных отходов в праздничные дни

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Площадки «Мегабак» собрали за праздники свыше 2,3 тысячи кубометров крупногабаритных отходов в Подмосковье. Это старая бытовая техника, мебель, оконные рамы, автомобильные шины и другое.

Проект «Мегабак» запустили в Подмосковье четыре года назад по поручению губернатора Андрей Воробьева, чтобы избавить регион от навалов крупногабаритного мусора. По слова главы МинЖКХ области Антона Велиховского, за это время удалось собрать более 140,3 тысячи кубометров вторсырья.

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«Лишь за эти новогодние праздники подмосковные жители отправили на „Мегабак“ порядка 2,3 тысячи кубометров крупногабаритных отходов», — добавил он.

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Сейчас в Подмосковье работают 60 площадок «Мегабак» в 56 городских округах. Там можно сдать на переработку мебель, бытовую технику, бумагу, картон, стекло, жесть и другие отходы. Узнать, где расположены пункты можно на сайте.

«Мы благодарны жителям Подмосковья за то, что они с ответственностью подходят к вопросу утилизации крупногабаритных отходов и привозят их на площадки „Мегабак“, а не оставляют на придомовых контейнерных площадках. Все отходы с пунктов „Мегабак“ напрямую направляются на переработку и в дальнейшем обретают вторую жизнь», — добавил министр.

В МинЖКХ напомнили, что в этом году жители вновь смогут сдать на переработку новогодние елки в ходе акции «Подари своей елке вторую жизнь».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал командную работу органов власти частью успеха Подмосковья. Глава региона отметил, что эффективная работа в команде позволяет совершенствовать судебную систему, работу МФЦ и другие направления.