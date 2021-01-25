Жители Подмосковья сдали на переработку более 15 тысяч елок

В Московской области запустили экологическую акцию «Подари вторую жизнь своей елке». За десять дней жители региона сдали в переработку более 15 тысяч деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Акция «Подари вторую жизнь своей елке» проходит в Подмосковье не первый раз. За десять дней жители региона сдали в пять раз больше деревьев, чем за такой же период в прошлом году. Уже более 15 тысяч елей отправились на переработку.

«Объем уже собранных на сегодня елей равен количеству деревьев в среднестатистическом городском парке. Важно, что все новогодние деревья, сданные жителями на пунктах приема елок и пунктах «Мегабак», напрямую направлены на вторичную переработку, и в дальнейшем это сырье будет использовано для высадки новых деревьев в Подмосковье, — пояснил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Сдать елку на переработку жители Подмосковья смогут до 15 февраля. Для этого в регионе открыли 224 пункта приема. Также дерево можно привезти на площадки для крупногабаритных отходов «Мегабак». Их в области уже 45.

Адреса всех площадок можно найти на официальном сайте Министерства ЖКХ Московской области.

Благодаря сортировке мусора и строительству комплексов по переработке отходов в Подмосковье уже сейчас коммунальные отходы перерабатываются на десяти КПО. За два года на переработку отправили два миллиона тонн мусора.