Жители Подмосковья сдали на переработку 8 миллионов тонн мусора за три года | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 18:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жители Подмосковья сдали на переработку 8 миллионов тонн мусора за три года

Читать 360tv в

Реформу по обращению с отходами начали реализовывать в Подмосковье в 2019 году. За это время жители региона сдали на переработку восемь миллионов тонн мусора. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

В ходе реформы в области создали 11 комплексов переработки отходов, а 39 полигонов старого образца закрыли. По словам главы министерства Антона Велиховского, показатели раздельного сбора в области выросли до 80%, а объем направленных на обработку отходов превысил показатели нацпроекту «Экология» на 32,5%.

Реклама

«Каждый куб отходов сейчас проходит через сортировочный комплекс. И уход от старого формата, я считаю, является одним из главных достижений Московской области», — отметил министр.

Реклама

В ведомстве добавили, что за три года в регионе обустроили 67,9 тысячи контейнерных площадок, которые обслуживают 1345 мусоровозов.

По данным министерства, в Подмосковье обрабатывается свыше 7,5 миллиона тонн твердых отходов в год. Среди них около 3,4 тонны из столицы. Так, с 2019 года процедуру прошли 1,6 тонны бумаги и картона, 1,2 миллиона тонн пластика, свыше 1,1 миллиона тонн стекла.

Антон Велиховский напомнил, что построение базовой инфраструктуры для обращения с мусором завершится в регионе в этом году. Затем в планах расширить рынок товаров, производимых из вторсырья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

0 0 0 0 0 0