23 ноября 2023, 13:30
Жители Подмосковья сдали на переработку 700 тонн старых шин за месяц
За четыре недели традиционной осенней акции «Сдай старые шины на Мегабак» жители Подмосковья привезли в пункты приема около 700 тонн отработавшей резины. Это эквивалентно комплектам резины примерно для 23 тысяч автомобилей.
Как сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, по сравнению с прошлым годом количество сданной резины значительно выросло. Это говорит об ответственном отношении жителей к утилизации крупногабаритных отходов.
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В рамках акции проходил фотоконкурс среди участников. 27 ноября состоится награждение победителей сертификатами на новую авторезину.
Проект реализуется в Подмосковье с 2019 года, его цель — не допустить скопление крупногабаритного мусора и вернуть ресурсы во вторичный оборот.
На 60 площадках «Мегабак» за все время работы собрали более 227 тысяч кубометров вторсырья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.
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