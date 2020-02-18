Жители Подмосковья сдали более 23 тысяч елок. Это поможет в борьбе с полигонами

В Подмосковье завершилась ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке!». За месяц жители Подмосковья сдали 23,5 тысячи новогодних деревьев. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольшее количество елей было собрано в Каширском и Воскресенском округах — почти по 5 тысяч деревьев от общего объема.

«Уже сегодня мы видим, насколько население Московской области вовлечено в раздельный сбор отходов — в данной акции приняли участие почти 70 тысяч жителей из всех муниципалитетов Подмосковья. Рост числа участников, по сравнению с прошлым годом, значительный. Акция ежегодная, поэтому в наших планах в следующем году увеличить этот показатель и вовлечь в раздельный сбор негабаритных отходов не менее 100 тысяч жителей», — сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Велиховский также добавил, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства в течение года продолжит популяризировать раздельную систему отходов: уже запланирован ряд экологических акций в регионе, откроются новые площадки «Мегабак», ближайшие в Чехове и Сергиевом Посаде, идет активное развитие инфраструктуры по переработке вторсырья.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Весь объем собранных елей напрямую отправился на вторичную переработку. Деревья перерабатывают в щепу, часть будет использована в качестве компоста и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей, в рамках других областных экологических акций. Другая часть щепы будет применяться для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых и действующих полигонов Московской области. Первая партия подготовленной щепы уже направлена на полигон ТБО «Лесная» в Серпухов. На нем в настоящее время идут работы по дегазации. В рамках январских поручений губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министерству ЖКХ до конца текущего года закрыть свалку «Лесная».

Сегодня в Подмосковье работает несколько десятков предприятий, которые занимаются вторичной переработкой отходов, они перерабатывают собираемые жителями «чистые» отходы, такие как пластик, стекло, бумагу и картон, металл и текстиль, б/у покрышки и прочие отходы.

В прошлом году на вторичную переработку было направлено около одного миллиона тонн твердых бытовых отходов. В этом году цифра увеличиться минимум вдвое.