Подмосковье 02 февраля 2023, 15:39 Жители Подмосковья сдали 42 тысячи елей на переработку с начала года

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Ежегодная экологическая акция по сбору старых новогодних елок стартовала в Подмосковье 15 января. За это время жители сдали на переработку 42 тысячи деревьев.

До завершения акции «Подари вторую жизнь своей елке» осталось две недели. Она проводится в рамках национального проекта «Экология» и губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что данное мероприятие направлено на уменьшение навалов сезонных отходов на придомовых контейнерных площадках.

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Переработанная щепа деревьев используется в качестве компоста, а также для производства почвогрунта, применяемого при высадке растений. Часть стружки идет на изготовление фанеры, а собранные ветки используют для производства корма животным.

Жителям Подмосковья напоминают, что елки следует сдавать «чистыми»: на них не должно быть игрушек, мишуры, искусственного снега и других украшений. Всего в Московской области открыто более 210 специальных брендированных пунктов приема. Сдать деревья можно и на площадках «Мегабак», расположенных в 56 городских округах.

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