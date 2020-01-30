Жители Подмосковья сдали 10 тысяч елок. Они помогут биофильтрам на полигонах
«Именно на второй недели акции мы ожидали особенно высокую активность среди жителей. Жители имеют возможность сдать, бывшие в употреблении, ели до 15 февраля в специальные пункты приема елок в каждом муниципалитете», — сказал Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Велиховский добавил, что промежуточные результаты показывают востребованность подобных акции среди жителей Подмосковья. В следующем году Министерство жилищно-коммунального хозяйства снова организует специальные точки сбора елок.
Собранные елки направляются на вторичную переработку в щепу, которая пойдет для компостирования и производства почвогрунтов, которые применяют при высадке новых елей в рамках акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».
Впервые раздробленная щепа будет применяться для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых и действующих полигонов. Первая партия подготовленной щепы отправится на полигон ТБО «Лесная» в Серпухов.
Активная позиция жителей Московской области по раздельному сбору позволяет обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку.
В 2020 году акция «Подари вторую жизнь своей елке!» продлится четыре недели до 15 февраля.