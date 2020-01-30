    30 января 2020, 17:58

    Жители Подмосковья сдали 10 тысяч елок. Они помогут биофильтрам на полигонах

    Елена Глущенкова

    С начала ежегодной экоакции «Подари вторую жизнь своей елке!» подмосковные жители сдали более 10 тысяч новогодних деревьев. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году за весь период акции. Тогда количество собранных елей составило 7,5 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ региона.
    Жители Подмосковья сдали 10 тысяч елок. Они помогут биофильтрам на полигонах

    «Именно на второй недели акции мы ожидали особенно высокую активность среди жителей. Жители имеют возможность сдать, бывшие в употреблении, ели до 15 февраля в специальные пункты приема елок в каждом муниципалитете», — сказал Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

    Велиховский добавил, что промежуточные результаты показывают востребованность подобных акции среди жителей Подмосковья. В следующем году Министерство жилищно-коммунального хозяйства снова организует специальные точки сбора елок.

    Собранные елки направляются на вторичную переработку в щепу, которая пойдет для компостирования и производства почвогрунтов, которые применяют при высадке новых елей в рамках акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».

    Впервые раздробленная щепа будет применяться для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых и действующих полигонов. Первая партия подготовленной щепы отправится на полигон ТБО «Лесная» в Серпухов.

    Активная позиция жителей Московской области по раздельному сбору позволяет обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку.

    В 2020 году акция «Подари вторую жизнь своей елке!» продлится четыре недели до 15 февраля.