Подмосковье 18 апреля 2023, 10:19 Жители Подмосковья самостоятельно выберут способ накопления средств на капремонт домов до 15 июня ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья напомнила жителям более 160 домов о необходимости выбрать способ накопления средств на капремонт. Сделать это нужно до 15 июня.

В этом году в региональную программу капремонта включили еще 161 многоквартирный дом в 26 городских округах. Собственникам квадратных метров необходимо провести общее собрание и выбрать способ накопления средств. На это жителям дается три месяца, и в данном случае срок истекает 15 июня.

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Жители могут выбрать один из двух вариантов — это специальный счет на свой конкретный дом либо общий областной «котел» на счете регионального оператора.

«Если жители проголосуют за специальный счет только на свой дом, им следует также определить размер ежемесячного взноса на капремонт, выбрать владельца своего спецсчета и кредитную организацию, в которой будет открыт спецсчет», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Информацию о включении дома в программу капитального ремонта можно уточнить на интерактивной карте регионального оператора.

В Подмосковье стартует масштабная модернизация системы ЖКХ. Об этом рассказал глава Московской области Андрей Воробьев.