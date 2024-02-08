Подмосковье 08 февраля 2024, 17:16 Жители Подмосковья с начала года воспользовались сервисом «Стройка рядом с домом» более 8 тысяч раз Пресс-служба Минстроя МО

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Жители Подмосковья воспользовались сервисом «Стройка рядом с домом» более восьми тысяч раз с начала года. Это почти на 10% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, сервис входит в топ-3 самых популярных на геопортале Подмосковья. С начала января и воспользовались 8,2 тысячи раз. За 2023-й год и январь этого года сервис обновился более чем на 630 строящихся объектов.

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«Сервис позволяет узнать о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе трех километров от него. По запросу жителя бесплатный онлайн-ресурс предоставит информацию о функциональном назначении объекта, выданном разрешении на строительство и стадии его реализации», — сказал он.

Министр добавил, что для того, чтобы получить сведения, необходимо ввести адрес или кадастровый номер земельного участка.

По словам генерального директора «Мособлгеотрест» Дмитрия Гаврилова, благодаря геопорталу жители могут быстро и удобно получить информацию о строящихся объектах.

«Только за 2023 год пользователям стали доступны пять новых онлайн-сервисов, а их общее число достигло 12. Постоянное совершенствование и простота использования способствует популярности геопортала: только за январь к нему обратились порядка 500 тысяч раз», — отметил он.

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