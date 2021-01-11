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    11 января 2021, 23:07

    Жители Подмосковья расплатились «Тройкой» 3 тысячи раз с начала тестирования

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    15 декабря 2020 года в Королеве на двух автобусных маршрутах началось закрытое тестирование карты «Тройка». Почти за месяц пассажиры совершили уже более 2,9 тысячи поездок. Об этом сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
    Жители Подмосковья расплатились «Тройкой» 3 тысячи раз с начала тестирования

    «Тестирование — это ключевой этап по созданию единой билетной системы всего московского региона. Единая билетная система сделает удобной оплату проезда в общественном транспорте для миллионов пассажиров, которые ежедневно перемещаются между Москвой и областью», — сказала заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

    Она уточнила, что сейчас тестирование проходит на двух маршрутах Королева на 50 автобусах. В нем принимает участие только фокус-группа, состоящая из 500 человек. Тестирование показывает, что все карты «Тройка» принимаются на стационарном оборудовании области без сбоев.

    В феврале планируется запустить прием карт «Тройка» на маршрутах области со стационарным оборудованием, сообщила замминистра.

    В 2020 году Сбербанк, правительство Москвы и Московской области подписали стратегию продвижения совместного предприятия «СберТройка» в регионах. Это стало продолжением большого плана интеграции общественного транспорта Москвы и Подмосковья, одной из целей которого является создание единой и удобной билетной системы всего московского региона.