Жители Подмосковья проверят уровень цифровой грамотности на диктанте | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 11:32 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья проверят уровень цифровой грамотности на диктанте

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Всероссийский диктант по информационным технологиям пройдет 13 сентября по всей России. Жители Подмосковья примут активное участие в акции и проверят свой уровень цифровой грамотности.

«Подмосковье — один из самых „цифровых“ регионов, а наши жители активно поддерживают ИТ-инициативы. Например, с 2021 года более 220 тысяч граждан повысили уровень цифровой грамотности с помощью федерального онлайн-сервиса. Теперь проверить свои знания можно будет на диктанте», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Участникам, которыми могут стать все желающие, нужно зарегистрироваться на диктант до 13 сентября. Тест представляет собой набор заданий разного уровня сложности: от основ работы с компьютерной техникой до блокчейна, программирования и интернета вещей. Задача тестирования — оценить уровень компетенций участников, их владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. По итогам мероприятия участники получат электронные сертификаты.

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Образовательная акция пройдет в онлайн-формате в День программиста (13 сентября).

Подмосковье вошло в пятерку регионов по цифровой трансформации. Губернатор области Андрей Воробьев рассказал, как область продвинулась в цифровизации за последние годы.

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