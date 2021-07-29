Жители Подмосковья провели 15 тысяч онлайн-собраний по вопросам ЖКХ

Жители Подмосковья продолжают решать текущие вопросы по управлению своим многоквартирным домом в режиме онлайн. Проведено уже порядка 15 тысяч таких собраний. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ по области.

В рамках исполнения государственной программы «Цифровое Подмосковье» на 2018–2024 годы у жителей Московской области появилась уникальная возможность решать вопросы по управлению своим многоквартирным домом, проводя собрания в электронном виде.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский рассказал, что через такую систему жители инициировали и провели около 15 тысяч собраний собственников.

«C помощью онлайн-собраний можно проголосовать по следующим темам: выбор способа управления домом и управляющей организации, капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, благоустройство и другие вопросы, отнесенные к полномочиям ОСС», — рассказал Антон Велиховский.

Он уточнил, что самые популярные вопросы, которые решают жители, — это текущий ремонт общего имущества и капитального ремонта дома, а также вопросы управления домом, включая смену управляющей компании.

Безусловное преимущество системы — мобильность. Провести ОСС в режиме онлайн жители Подмосковья могут как с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru, так и в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ», которое можно скачать на цифровых площадках App Store и Google Play.

Сервис доступен для каждого пользователя, зарегистрированного на портале ЕИАС ЖКХ и «Госуслугах». Собственник может сам организовать новое собрание и проголосовать по уже открытым соседями или управляющей организацией вопросам.