Подмосковье 09 мая 2023, 18:39 Жители Подмосковья присоединились к акции «Окна Победы»

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Жители Московской области приняли участие в акции «Окна Победы». Проект организован российским движением детей и молодежи «Движение первых».

В рамках акции граждане украшают окна праздничной символикой, посвященной Дню Победы. Участники демонстрируют детские рисунки и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны.

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Также «Движение первых» проводит онлайн-мероприятие «Мой герой». Пользователи социальных сетей ставят на аватар фотографии родственников — участников ВОВ, а также публикуют в профилях истории предков с хештегами #РДДМ, #ДвижениеПервых, #ОкнаПобеды и #Первыепомнят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветеранов ВОВ и жителей региона.

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