Подмосковье 20 марта 2023, 13:24 Жители Подмосковья приняли участие в реализации 450 важных для округов проектов за год

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В рамках инициативного бюджетирования за год в Подмосковье реализовали 450 проектов. Всего за это время было выделено около 500 миллионов рублей.

«Отличительная особенность инициативного бюджетирования — активное участие жителей при выборе и реализации проектов. Поэтому, кроме регионального бюджета, проекты финансируются за счет муниципального образования и самих граждан», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Данные проекты направлены на решение вопросов местного значения. Субсидии на их реализацию выделяются на конкурсной основе из областного бюджета.

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Самыми крупными проектами 2022 года стали: устройство сквера ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов в Балашихе, благоустройство сквера с организацией спортплощадки на улице Селезнева в Мытищах, а также устройство многофункциональной хоккейной площадки в Никитском административном округе в Домодедове.

«Открытые в рамках инициативного бюджетирования объекты, безусловно, станут новыми точками притяжения наших жителей. Очень важно находиться с гражданами в диалоге, уметь слышать их и поддерживать их проекты», — подчеркнул Брынцалов.

Кроме того, в рамках инициативного бюджетирования было реализовано множество проектов в сфере культуры, спорта, образования и благоустройства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность качественного благоустройства парков и скверов. Он подчеркнул, что от благоустройства скверов и парков зависит качество жизни в Московской области.

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