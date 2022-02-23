Жители Подмосковья приняли участие в первом всероссийском массовом закаливании

Акция «Быть здоровым — это модно» прошла в семи регионах России, в том числе в Подмосковье. Юбилейный, десятый праздник семьи, спорта и здорового образа жизни состоялся в День защитника Отечества на территории Дворца культуры «Подмосковье» в Красногорске.

Организатором праздника выступил спортивный клуб «Ярополк». На площадке множество развлечений. Зона воркаута для подтягивания, например, стала излюбленным местом. Приз в размере 10 тысяч рублей забрал участник, сумевший подтянуться 24 раза. Так же серьезно увлекли гостей шахматы и армрестлинг.

Порадовала жителей Подмосковья и палатка с бесплатной едой от благотворительного фонда «Пища жизни». Им предложили гречневую кашу с овощами и адыгейским сыром, а также горячий чай на выбор. Еще одним способом согреться были танцы.

Все ожидали самую яркую часть акции: массовое обливание холодной водой в семи регионах России в формате телемоста. Ульяновск, Симферополь, Курган, Улан-Уде, Архангельск, Тюмень — на связи. Все поздравляли друг друга с праздником, желали здоровья и готовились к самой смелой части программы.

Наконец, около тысячи человек из семи регионов России одновременно облились ледяной водой.

Акцию в Красногорске посетили и почетные гости. В их числе: олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, чемпион мира по боксу по версии WBO Руслан Проводников, 13-кратная чемпионка мира по армрестлингу Ирина Гладкая, профессиональный боец ММА Максим Новоселов и спортивный блогер Максим «Топор» Щербаков.