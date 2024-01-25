Эксклюзив 25 января 2024, 01:33 Жители Подмосковья превратили подъезды в произведения искусства Жители Клина и Химок превратили свои подъезды в произведения искусства

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Жители Клина и Химок творчески подошли к программе Министерства ЖКХ Подмосковья «Мой подъезд», они превратили свои подъезды в произведения искусства. Корреспондент «360» показал два таких примера, но такая тенденция наблюдается по всему региону.

В Клину УК хотела отремонтировать подъезд и выкрасить стены в один цвет. Но двое жильцов, супружеская пара архитекторов Валентина Семененко и Николай Леонов, захотели уйти от серости и обыденности.

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Пенсионеры рассказали, что создавали красоту в подъезде не в одиночку — помогали их дети и студенты строительного колледжа.

«Началось с поиска идеи, как оно должно быть. <…> Эти стены как бы сами подсказали путь, по которому надо идти», — признался Николай Леонов.

В Химках жители ЖК «Солнечная система» создали в подъезде целую вселенную.

«Первоначально нам было предложено дизайнерским агентством формат морской, но мы посчитали, что так как наш ЖК называется „Солнечная система“, то космическая тема будет более актуальная», — рассказал председатель совета многоквартирного дома Алексей Сафин.

Программа «Мой подъезд» работает восьмой год подряд. За это время отремонтировано более 103 тысяч подъездов.