Подмосковье 25 мая 2023, 15:36 Жители Подмосковья пожаловались на состояние мусорных площадок более 70 тысяч раз через QR-код Министерство ЖКХ МО

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Летом 2022 года в Подмосковье запустили Telegram-бот «Чистый бак». Умный помощник принимает обращения, касающиеся состояния контейнерных площадок.

С момента запуска бота жители отправили свыше 70 тысяч обращений, отсканировав QR-код на КП. По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, уборка и содержание контейнерной площадки, вывоз крупногабаритных и твердых коммунальных отходов стали самыми частыми жалобами.

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По регламенту все обращения обрабатывают в течение суток. Чтобы отправить сообщение через QR-код, необходимо указать адрес места, где выявлено нарушение, и прикрепить фото дефекта.

Всего в Московской области находится свыше 168 тысяч контейнеров, а вывозят их более 1,3 тысячи мусоровозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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