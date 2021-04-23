Жители Подмосковья пообщались с министром здравоохранения и главами округов на гражданском форуме

В Волоколамске прошел гражданский форум по развитию здравоохранения в регионе. Он стал вторым по счету. На мероприятии жители смогли задать волнующие их вопросы министру здравоохранения Московской области Светлане Стригунковой, главам округов и главным врачам больниц. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Гражданский форум «Подмосковье. Здоровье» помогло жителям Волоколамска, Шаховской и Лотошина решить свои проблемы. Люди смогли лично задать вопросы представителям власти.

Одна из затронутых на форуме тем — наболевшая проблема Волоколамска, которую не могли решить почти 20 лет. Людей беспокоит недостроенное частное здание около роддома. Жителей уверили, что здание выкупят власти Волоколамска и приведут его в нормативное состояние.

«Для нас важно не просто узнать о проблеме и найти путь решения, но и довести дело до конца. Озвучивались вопросы, которые решаются практически молниеносно. Например, одна из молодых мам Шаховского округа попросила продлить время работы педиатров — до форума они работали только до 13 часов. Вопрос решился тут же, при жителях», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она уточнила, что все вопросы, которые требуют больше времени для решения, — ремонты, закупка оборудования или новые кадры — решат путем поручений. Их выполнение будет контролировать Министерство здравоохранения.

Главы городских округов рассказали жителям о планах развития здравоохранения.

«Приятно, что большая часть проблем решается прямо на форуме. Помимо диалоговой площадки, форумы являются ярким олицетворением целевых поручений. Именно так и должна выстраиваться работа. Общественная палата замечает проблему, а Минздрав ее решает», — сказал заместитель председателя Общественной палаты Московской области, модератор форума Евгений Мартынов.

Для всех гостей провели бесплатный осмотр врачей. Желающие могли пройти компьютеризированный скрининг сердца, определить уровень глюкозы в крови, получить консультацию стоматолога по уходу за полостью рта. Также на форуме прививали от коронавируса. Вакцинацию прошли свыше 20 человек. После процедуры их записали на второй этап вакцинации в удобную поликлинику.

Идея проведения форума принадлежит Общественной палате Московской области. Мероприятия организовывают при поддержке Министерства здравоохранения и Главного управления социальных коммуникаций.

В Подмосковье проведут 20 таких форумов. Следующая встреча с жителями пройдет 30 апреля. Ее проведут для Клина, Солнечногорска, Истры и ЗАТО «Восход».