Подмосковье 29 июня 2023, 16:02 Жители Подмосковья помогут выбрать имя для родившегося в Лотошине олененка Министерство культуры и туризма МО

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В мини-зоопарке в Лотошине родился олененок. Кличку новорожденному определят народным голосованием, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Жители региона смогут выбрать из четырех вариантов: Пятнышко, Бэмби, Агни и Тама. Отдать свой голос можно по ссылке.

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В мини-зоопарке живут более 25 животных, в том числе кролики, фазаны и голуби. Особенной популярностью у посетителей парка пользуются вольеры с оленями и павлинами. В комплекс входит пруд с лебедями и утками. Летом туда прилетают аисты и утки.

Мини-зоопарк находится на территории Лотошинского парка культуры и отдыха.

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