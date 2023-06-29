29 июня 2023, 16:02
Жители Подмосковья помогут выбрать имя для родившегося в Лотошине олененка
В мини-зоопарке в Лотошине родился олененок. Кличку новорожденному определят народным голосованием, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
Жители региона смогут выбрать из четырех вариантов: Пятнышко, Бэмби, Агни и Тама. Отдать свой голос можно по ссылке.
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В мини-зоопарке живут более 25 животных, в том числе кролики, фазаны и голуби. Особенной популярностью у посетителей парка пользуются вольеры с оленями и павлинами. В комплекс входит пруд с лебедями и утками. Летом туда прилетают аисты и утки.
Мини-зоопарк находится на территории Лотошинского парка культуры и отдыха.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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