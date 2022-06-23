Жители Подмосковья помогли выявить 28 тысяч нарушителей правил парковки

Пользователи мобильного приложения «Народный инспектор» зафиксировали 28 462 нарушения правил парковки в Подмосковье с начала года. Благодаря бдительности жителей области автовладельцев привлекли к ответственности.

Большинство нарушений парковки — остановка на территории зеленых насаждений, они были зафиксированы 22 203 раза. На детских и спортивных площадках водители парковали 191 раз. Все остальные нарушители мешали проезду техники к контейнерным площадкам.

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова рассказала, что автовладельцы получили 4 332 штрафа, еще 22 780 выписали предостережение. Среди лидеров по нарушениям — Ленинский городской округ, Балашиха и Одинцово.

«Наибольшее количество нарушителей жители выявили в Ленинском городском округе — 6483, Балашихе — 3782, Одинцовском — 3430, Красногорске — 2437, Люберцах — 2245, Химках — 1612, Мытищах — 1438. Все нарушения устранены. Благодарим бдительных жителей Подмосковья и надеемся, что, получив штраф, нарушители станут более внимательными к комфорту окружающих, — рассказала Аипова.

Помочь следить за порядком в регионе может каждый. Для этого необходимо скачать приложение «Добродел» и загрузить видеозапись с нарушением в раздел «Народный инспектор».