Жители Подмосковья получили выплаты по уходу за инвалидами на 126 миллионов рублей с начала года

Проиндексированную выплату по уходу за инвалидами получает тысяча жителей Подмосковья. Ее увеличили до 28 тысяч рублей с 1 июня. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Как отметила вице-губернатор, сумма выплат с начала года составила 126 миллионов рублей.

«Данную выплату могут получить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают за инвалидом первой или второй группы на дому. Инвалид при этом должен быть признан нуждающимся в стационарном обслуживании», — добавила она.

Как отметили в министерстве, уход за инвалидов на дому требует особого подхода и терпения. Чтобы приступить к такой работе, кандидаты проходят специальное обучение. Оформить поддержку можно через «Госуслуги».

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