Подмосковье 07 декабря 2023, 18:51 Жители Подмосковья получили возможность оплатить коммунальные услуги со скидкой до Нового года Unsplash

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Срок оплаты коммунальных услуг истекает в большинстве городских округов Московской области 10 декабря. МосОблЕИРЦ напомнил, что при оплате квитанции с учетом услуги «Добровольное страхование» можно застраховать квартиру. Кроме того, до Нового года можно оплатить счета со скидкой.

Зимой страховка жилья становится особенно важной, поскольку с наступлением новогодних праздников увеличивается количество аварий, связанных с бытовыми проблемами. Услуга «Добровольное страхование» не является обязательной для оплаты.

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В квитанции предлагаются два QR-кода и две суммы к оплате: с учетом и без учета страхования. При оплате через банкоматы, терминалы, личный кабинет и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» предоставляется аналогичный выбор.

После оплаты жилье будет застраховано с первого числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Страховка действует на протяжении одного месяца, поэтому ее необходимо оплачивать регулярно. В случае наступления страхового случая, сначала нужно обратиться в аварийные службы. Страховую компанию нужно уведомить в течение трех рабочих дней.

Размер ежемесячного страхового взноса зависит от площади квартиры и условий страховой компании, с которой заключен договор. Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Добровольное страхование».

Отметим, что до наступления Нового года жители Подмосковья могут оплатить счета за коммунальные услуги со скидкой 1% и без комиссии. Для этого требуется воспользоваться Системой быстрых платежей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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