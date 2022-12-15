Подмосковье 15 декабря 2022, 17:23 Жители Подмосковья получили возможность оплачивать детские секции и кружки средствами маткапитала

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Родители смогут направить средства регионального маткапитала на оплату детских секций и кружков. Соответствующий закон Мособлдума приняла на 41 заседании.

Теперь средства регионального материнского капитала можно будет потратить на получение дополнительных образовательных услуг, куда относятся секции, кружки, музыкальные и художественные школы.

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Отмечается, что маткапитал по-прежнему может покрыть затраты на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также газификацию объектов индивидуального жилищного строительства.

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Заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко заявила, что сертификаты также могут быть направлены на получение образовательных услуг у индивидуальных предпринимателей, например, оплату частного детсада.

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