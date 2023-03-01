Подмосковье 01 марта 2023, 14:50 Жители Подмосковья получили возможность бесплатно пройти переобучение на новую профессию

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Жители Подмосковья могут бесплатно освоить новую профессию. Возможность предоставляют потерявшим работу, молодым людям до 35 лет, а также матерям в декрете и предпенсионерам. Об этом напомнили в Минсоцразвития региона.

Как рассказала глава министерства Людмила Болатаева, оставить заявку на переобучение можно на портале «Работа в России». Проект реализуют по нацпроекту «Демография». Самыми популярными направлениями обучения стали SMM-продвижение, бухгалтер и менеджер по работе с маркетплейсами.

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«Для записи на программу достаточно просто заполнить электронное заявление на портале „Работа России“. А по завершении обучения выдается официальный документ о квалификации. В прошлом году новую профессию получили почти девять тысяч жителей региона», — сказала глава министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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