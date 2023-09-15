Подмосковье 15 сентября 2023, 14:10 Жители Подмосковья получили свыше миллиона госуслуг в цифровых МФЦ с начала года Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Свыше одного миллиона госуслуг оказали жителям Подмосковья в цифровых МФЦ с начала года. Это почти на 17% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, возможность оформлять услуги в цифровом виде экономит время жителей.

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«В цифровых зонах открыто 813 рабочих мест, установлено современное оборудование, удобная мебель. Рядом дежурят консультанты, которые всегда помогут с заполнением заявления и расскажут, как пользоваться региональным и федеральным порталами „Госуслуг“», — добавила она.

Компьютеры общего доступа работают в офисах МФЦ, а также в библиотеках и отдельных помещениях. Каждую неделю ими пользуются около 30 тысяч раз. Самыми востребованными услугами стали получение выписки из домовой книги, выдача социальной карты и предоставление субсидии на оплату ЖКУ.

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