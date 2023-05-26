Подмосковье 26 мая 2023, 11:07 Жители Подмосковья получили свыше 50 сертификатов на домашнее социальное обслуживание с начала года Пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

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С начала года жители Подмосковья оформили свыше 50 сертификатов на социальное обслуживание на дому. Услуга предоставляется в онлайн-формате, а исполнителя можно выбрать самостоятельно.

Как рассказала глава Минэкономики Наталия Масленкина, сертификаты предоставляли в рамках госзаказа. Это позволяет консолидировать работу бюджетных и небюджетных организаций. В реестр исполнителей включено 32 компании, из которых 23 — государственные. Объем субсидий, перечисленным учреждениям с начала года, составил около 1,7 миллиарда рублей.

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Подать заявление на получение помощи жители могут через «Госуслуги».

«Важно, что жители Подмосковья могут самостоятельно выбирать того, кто окажет им услугу. Это в свою очередь хороший стимул для компаний развивать свои услуги, доводить их до лучшего качества и иметь дополнительный источник финансирования», — сказала она.

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