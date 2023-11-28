Подмосковье 28 ноября 2023, 13:18 Жители Подмосковья получили свыше 43 тысяч госуслуг в цифровых зонах МФЦ с начала года Пресс-служба губернатора Московской области

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Жители Подмосковья получили 43,5 тысячи госуслуг в цифровых зонах МФЦ за неделю. Смарт-центры оборудовали во всех округах региона.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в цифровых зонах МФЦ можно получить федеральные, региональные и муниципальные госуслуги. Для них доступно свыше 800 мест, где можно получить оформить заявления самостоятельно. При необходимости, жителям может помочь консультант.

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Кроме того, в офисах можно получить консультацию по вопросам онлайн-оплаты коммунальных услуг и работе сервиса «Умная платежка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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