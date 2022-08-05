Жители Подмосковья получили свыше 3,5 тысячи карт болельщика

Свыше 3,5 тысячи футбольных болельщиков Подмосковья получили карты, которые позволят им поддержать любимую команду в Российской премьер-лиге по футболу. Об этом рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Подмосковье на Российской премьер-лиге представит футбольный клуб «Химки», напомнила Каклюгина. Чтобы поддержать их на стадионе, болельщики должны были получить специальные карты. Сделать это можно было через «Госуслуги». Сейчас такой документ нужен для посещения матчей в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Вице-губернатор рассказала, что для получения карты нужно указать паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты, а также приложить свою фотографию.

«После подачи онлайн-заявки необходимо обратиться в центр „Мои Документы“ для подтверждения личности. Услуга доступна во всех офисах МФЦ региона, нужно только выбрать удобный», — добавила она.

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