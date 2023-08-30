Подмосковье 30 августа 2023, 12:47 Жители Подмосковья получили свыше 27 тысяч услуг в цифровых МФЦ за неделю Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

Читать 360tv в

За неделю жители Подмосковья получили свыше 27 тысяч услуг в цифровых зонах многофункциональных центров региона. Самыми востребованными оказались такие услуги, как выписка из домовой книги, выдача социальной карты жителя и предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг.

В Министерстве госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья заявили, что в цифровых зонах для жителей области создано более 800 рабочих мест, которые есть не только в основных офисах, но и в территориальных подразделениях, а также в библиотеках.

Реклама

Сотрудники цифровых зон консультируют по электронным услугам, помогают авторизоваться через ЕСИА и оформить необходимые заявления.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».