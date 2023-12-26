Подмосковье 26 декабря 2023, 11:50 Жители Подмосковья получили рекордные 6,2 миллиона услуг на региональном портале за год Unsplash

Читать 360tv в

С начала года жителям Московской области оказали более 6,2 миллиона услуг на региональном портале. Рекорд по количеству онлайн-заявлений зафиксировали в сентябре — около 850 тысяч заявок, 300 тысяч из которых касались записи в кружки и секции.

«Стоит отметить, что за последние четыре года данная онлайн-услуга является абсолютным лидером по количеству обращений. В то же время топ-5 электронных услуг меняется в течение года в зависимости от временного периода», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Реклама

В число самых востребованных услуг входят: выдача выписки из домовой книги, выдача и замена социальных карт жителя Московской области и субсидия на оплату ЖКУ. В январе и феврале популярностью пользовалась услуга по записи на сдачу ЕГЭ и ОГЭ.

Всего на портале госуслуг Московской области зарегистрировано почти десять миллионов учетных записей. Из них 6,9 млн — подтвержденные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».