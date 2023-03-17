Подмосковье 17 марта 2023, 13:05 Жители Подмосковья получили почти 800 консультаций в мобильных офисах БТИ за полгода

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В Подмосковье уже полгода работает мобильный офис БТИ. За это время жители региона получили почти 800 консультаций специалистов по вопросам имущества. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Жители региона могут получить услуги БТИ в стационарных отделениях, на сайте ведомства, а теперь и в мобильном офисе. Передвижной кабинет появился в Подмосковье в прошлом году.

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За время работы специалисты мобильного офиса провели почти 800 консультаций и заключили более 400 договоров.

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«Вот уже полгода по Подмосковью курсирует мобильный офис областного БТИ, который не только посещает самые отдаленные садовые товарищества, гаражные кооперативы, но и работает до последнего клиента», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

В микроавтобусе, в котором проводят консультации, есть все необходимое для работы: ноутбук, интернет, другие технические средства.

Генеральный директор БТИ Подмосковья Елена Казимир заявила, что большой популярностью среди жителей пользуется услуга регистрации гаражей и участков под ними по программе «гаражной амнистии».

«Амнистия предоставляет возможность гражданам Подмосковья в упрощенном порядке официально оформить свои гаражи, а также бесплатно получить земельные участки под ними», — уточнила Елена Казимир.

По ее словам, с января в мобильном офисе провели 470 консультаций на тему амнистии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о том, что предприниматели Подмосковья могут получить помощь в поиске площадки для развития бизнеса.

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