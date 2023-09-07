Подмосковье 07 сентября 2023, 20:47 Жители Подмосковья получили платежки от МосОблЕИРЦ за август

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МосОблЕИРЦ уже сформировал для жителей Московской области счета за август. Платежки уже доставили до почтовых ящиков, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Если абонент оформил электронный счет, то он не получит бумажный дубликат. Квитанцию направят в личный кабинет пользователя и на электронную почту.

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Оплатить квитанцию следует до 10-го числа следующего месяца.

Это можно сделать в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», через кнопку моментальной оплаты на сайте организации, по QR-коду в квитанции, в офисах компании и кассах или терминалах банков.

«Оплатить счет без банковской комиссии и со скидкой через Систему быстрых платежей можно в личном кабинете на сайте расчетного центра или в мобильном приложении „МосОблЕИРЦ Онлайн“», — уточнили в ведомстве.

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