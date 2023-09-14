Подмосковье 14 сентября 2023, 11:27 Жители Подмосковья получили онлайн свыше 73 тысяч справок из центра занятости с начала года Unsplash

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Жители Подмосковья оформили онлайн более 73 тысяч справок центра занятости о мерах социальной поддержки с начала года. Еще 13 тысяч сделали их на бумажном носителе.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, чаще всего жители выбирают цифровой формат получения справок. Это помогает сэкономить время и избежать личного посещения учреждений.

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«Цифровая справка юридически равна бумажной, а получить ее гораздо удобнее и проще», — отметила она.

Оформить справки можно через «Госуслуги».

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