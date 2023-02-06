Подмосковье 06 февраля 2023, 16:02 Жители Подмосковья получили около 700 СМС со статусом прибытия экстренных служб в январе

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В Московской области с 2019 года работает сервис информирования жителей о статусе реагирования скорой помощи. С 2021 года СМС начали поступать заявителям в газовые службы. В первый месяц этого года гражданам пришло около 700 таких оповещений.

Так, жители получают СМС о принятии вызова, выезде бригады, времени прибытия, а также в момент приезда сотрудников на место.

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Также жители Подмосковья могут наблюдать перемещение скорой и газовой службы на карте в приложении «112 МО».

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