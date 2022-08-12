Жители Подмосковья получили кешбэк за ЖКУ на 150 миллионов рублей

С 12 по 25 августа МосОблЕИРЦ дарит подарки и скидки от партнеров программы «Коммунальный бонус» пользователям личного кабинета МосОблЕИРЦ и мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Получить подарочные купоны можно при каждом входе на сайт и в приложение МосОблЕИРЦ. Количество входов и купонов не ограничено. В личном кабинете можно без комиссии оплатить счета с карт платежных систем «Мир», Visa, Mastercard и UnionPay.

«МосОблЕИРЦ побеспокоился о выгоде и удобстве жителей, взял на себя оплату комиссии за платежи и сам переводит ее банкам. Мы запустили две программы лояльности, аналогов которым в других регионах нет, — „Коммунальный бонус“ и кешбэк для держателей карты „Мир“. Человек, который своевременно и в полном объеме оплатил счета в личном кабинете, получает доступ к интересным предложениям», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

При оплате счетов картой «Мир» с каждого платежа возвращается кешбэк. В общей сложности жители Подмосковья уже получили обратно больше 151 миллиона рублей, сообщил министр.

Программа «Коммунальный бонус» собрала более 90 интересных и выгодных предложений в категориях «Онлайн-гипермаркеты», «Доставка продуктов», «Обучение», «Кино и ТВ», «Здоровье и красота», «Одежда» и «Отдых».

Чтобы получить бонусы нужно:

— установить мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» с помощью Google Play или App Store или зарегистрироваться в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф;

— зайти в раздел «Онлайн-помощник» — «Бонусы и акции» — «Коммунальный бонус»;

— выбрать любое количество бонусов;

— применить бонусы при оформлении покупки.

Предложение актуально и для действующих, и для вновь зарегистрированных пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦ и мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн».

В связи с проведением профилактических работ личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 22:00 до 07:00.

В Подмосковье при непосредственном участии губернатора Андрея Воробьева был разработан поэтапный план по переходу на цифровые услуги.