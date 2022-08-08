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    08 августа 2022, 16:07

    Жители Подмосковья получили кешбэк за ЖКУ на 145 миллионов рублей

    Мария Мурашова

    По данным областного Минжкх, более 450 тысяч жителей Подмосковья уже стали участниками акции по коммунальному кешбэку. В общей сложности они вернули 145 миллионов рублей с оплаты счетов за ЖКУ.

    Жители Подмосковья получили кешбэк за ЖКУ на 145 миллионов рублей

    10 августа завершается рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг. Своевременно оплачивая счета картой «Мир» через личный кабинет МосОблЕИРЦ (на сайте или в мобильном приложении), можно ежемесячно получать кешбэк.

    Для этого нужно иметь банковскую карту платежной системы «Мир», зарегистрированную в программе лояльности, и подтвердить свое согласие на участие в акции в личном кабинете или на сайте. Кешбэк зачислится в течение пяти — семи рабочих дней после оплаты коммунальных услуг картой «Мир».

    Подробнее ознакомиться с правилами акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир» можно здесь. Срок действия акции — до 31 декабря 2022 года.