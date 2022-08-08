Жители Подмосковья получили кешбэк за ЖКУ на 145 миллионов рублей

По данным областного Минжкх, более 450 тысяч жителей Подмосковья уже стали участниками акции по коммунальному кешбэку. В общей сложности они вернули 145 миллионов рублей с оплаты счетов за ЖКУ.

10 августа завершается рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг. Своевременно оплачивая счета картой «Мир» через личный кабинет МосОблЕИРЦ (на сайте или в мобильном приложении), можно ежемесячно получать кешбэк.

Для этого нужно иметь банковскую карту платежной системы «Мир», зарегистрированную в программе лояльности, и подтвердить свое согласие на участие в акции в личном кабинете или на сайте. Кешбэк зачислится в течение пяти — семи рабочих дней после оплаты коммунальных услуг картой «Мир».

Подробнее ознакомиться с правилами акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир» можно здесь. Срок действия акции — до 31 декабря 2022 года.