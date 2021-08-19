Жители Подмосковья получили кешбэк на 4 млн рублей за оплату коммуналки

МосОблЕИРЦ в июле 2021 года запустил акцию по возврату части платежа для держателей карты «Мир». Кешбэк, общий размер которого составил четыре миллиона рублей, уже получили 52 тысячи клиентов расчетного центра. Это почти в два раза больше, чем неделю назад, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Для участия в акции, помимо онлайн-оплаты через личный кабинет нужно также наличие карты «Мир», приводятся слова пресс-службы министерства на сайте правительства Московской области.

«Более четырех миллионов рублей вернули себе жители Подмосковья по акции «Кешбэк «Мир». Люди видят, что расчеты в отрасли ЖКХ становятся более понятными, что добросовестные плательщики получают преимущества», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности не составит труда. Для этого необходимо в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» на странице оплаты нажать кнопку «Получить кешбэк МИР» и дальше заполнить поля, указав номер мобильного телефона, номер карты «Мир», а также проставить отметки о согласии на обработку персональных данных и принятии условий акции.

Для пользователей устройств на платформе iOS и Android регистрация карты доступна в последнем обновлении приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн».

«Размер кешбэка сейчас составляет 1%. Средний платеж в Подмосковье — от пяти тысяч рублей в старом жилом фонде, и до 10-12 тысяч рублей в новостройках», — объяснил генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев. По его словам, если суммировать платежи с июля по декабрь включительно, то по одному лицевому счету получится до тысячи рублей возврата. И это, как заметил Савельев, ощутимо для пенсионеров, студентов и молодых семей.

Вся информация по условиям акции представлена на главной странице сайта МосОблЕИРЦ.