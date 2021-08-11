Жители Подмосковья получили кешбэк на 2,5 млн рублей за своевременную оплату коммуналки

Жителям Подмосковья вернули 2,5 миллиона рублей за своевременную оплату коммуналки. Эта возможность доступна держателям карты «Мир». Главное условие — произвести оплату онлайн.

Сделать это можно через приложение «МосОблЕИРЦ онлайн» или в личном кабинете на сайте расчетного центра.

Жители, которые пользуются картой «Мир», могут вернуть 1% от размера коммунального платежа. Об этом напомнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Люди видят, что расчеты ЖКХ становятся все понятнее, что добросовестные плательщики получают преимущества Антон Велиховский.

Он выразил уверенность в том, что в августе, когда придет время оплачивать коммунальные счета, кешбэк вырастет в разы.

Генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев отметил, что удобный сервис позволяет легко оформить кешбэк даже пенсионерам.

Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности можно в приложении «МосОблЕИРЦ онлайн» или на сайте расчетного центра.

Достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы получать кешбэк до конца года Олег Савельев.

Подробнее про кешбэк за оплату коммунальных услуг можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.