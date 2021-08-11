Жители Подмосковья получили кешбэк на 2,5 млн рублей за своевременную оплату коммуналки
Жителям Подмосковья вернули 2,5 миллиона рублей за своевременную оплату коммуналки. Эта возможность доступна держателям карты «Мир». Главное условие — произвести оплату онлайн.
Сделать это можно через приложение «МосОблЕИРЦ онлайн» или в личном кабинете на сайте расчетного центра.
Жители, которые пользуются картой «Мир», могут вернуть 1% от размера коммунального платежа. Об этом напомнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Люди видят, что расчеты ЖКХ становятся все понятнее, что добросовестные плательщики получают преимущества
Он выразил уверенность в том, что в августе, когда придет время оплачивать коммунальные счета, кешбэк вырастет в разы.
Генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев отметил, что удобный сервис позволяет легко оформить кешбэк даже пенсионерам.
Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности можно в приложении «МосОблЕИРЦ онлайн» или на сайте расчетного центра.
Достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы получать кешбэк до конца года
Подробнее про кешбэк за оплату коммунальных услуг можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.