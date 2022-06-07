Жители Подмосковья получили более 6 тысяч услуг по социальной газификации в МФЦ региона

В Московской области с июня 2021 года проходит программа социальной газификации. Жители могут воспользоваться консультацией и получить услуги по подключению домов к газу в региональных МФЦ или на портале госуслуг.

Всего в рамках программы жители региона получили в МФЦ более 6 тыс.услуг и консультаций, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сотрудники МФЦ предоставляют услуги в восьми стационарных офисах социальной газификации в Волоколамске, Домодедове, Одинцове, Истре, Дмитровском, Раменском, Рузском и Сергиево-Посадском городских округах. Помимо этого, услуги можно получить по утвержденному графику в передвижных офисах.

Сотрудники МФЦ всегда напоминают о том, что все документы можно оформить онлайн — на портале госуслуг.

«Если воспользоваться порталом самостоятельно не получается, то за услугой можно обратиться в одну из цифровых зон подмосковных МФЦ. В течение года будет открыто еще три», — добавила Куртяник.

Оформить договор о подключении в рамках догазификации на региональном портале можно в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». Доступ к порталу госуслуг Подмосковья открыт в смарт-центрах МФЦ.

Чтобы заключить договор о подключении в рамках догазификации на «Госуслугах» нужно зайти в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». Получить консультацию по получению услуги можно в любом из 126 подмосковных центров и 217 территориально обособленных подразделений «Мои Документы».

Информация о программе социальной газификации, графиках встреч с населением и графике проведения работ также публикуется на сайте Минэнерго Подмосковья.