Подмосковье 08 июня 2023, 11:21 Жители Подмосковья получили более 550 тысяч купонов по программе «Коммунальный бонус» за 3 года МосОблЕИРЦ

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Для абонентов МосОблЕИРЦ третий год действует программа лояльности «Коммунальный бонус». За это время купонами на скидки и подарки от партнеров программы воспользовались 550 тысяч человек.

Жители Московской области могут получить купоны за своевременную и полную оплату коммунальных услуг в личном кабинете единого расчетного центра. Клиентам МосОблЕИРЦ доступны предложения в разных сферах: от культуры до спорта.

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«В июне в „Коммунальном бонусе“ доступно более 50 выгодных предложений в различных категориях: онлайн-магазины и обучение, кино и ТВ, красота и здоровье, бытовая техника и многое другое», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, самыми популярными стали купоны на скидки от образовательных проектов и гипермаркетов.

Во время ежегодного обращения губернатор Андрей Воробьев заявил, что жители 40% квартир в Подмосковье начали оплачивать коммунальные услуги при помощи умной платежки.

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