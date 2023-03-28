Подмосковье 28 марта 2023, 16:07 Жители Подмосковья получили более 500 тысяч купонов по программе «Коммунальный бонус» ЕИРЦ

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В мае 2021 года по поручению губернатора Андрея Воробьева МосОблЕИРЦ и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья запустили первую в России программу лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус». За два года жители Московской области получили 503,2 тысячи купонов и выгодных предложений от партнеров программы.

«Чаще всего жители Подмосковья выбирают бонусы от интернет-магазинов продуктов. Суммарно от разных продуктовых партнеров пользователи „Коммунального бонуса“ реализовали почти 50% от общего объема всех купонов», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Он также подчеркнул, что около 30% купонов — это выгодные предложения от онлайн-кинотеатров, примерно 10% — от образовательных платформ и интернет-магазинов косметики.

С полным списком предложений программы лояльности в сфере ЖКХ можно ознакомиться на сайте.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.

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