Жители Подмосковья получили 83 млн коммунального кешбэка

Подмосковные жители, являющиеся клиентами МосОблЕИРЦ, около десяти месяцев активно возвращают процент от оплаты коммунальных счетов. Жители пользуются акцией, которая действительна до конца 2022 года.

Если пользователь оплачивает счета за коммунальные услуги своевременно и с помощью платежной системы «Мир», ему будет возвращен процент от суммы оплаты.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал о том, что с июля 2021 года почти 282 тысячи пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦ — держателей карт «Мир» получили кешбэк в общей сложности в размере 83,3 миллиона рублей.

Для получения кешбэка за оплату коммунального счета необходимо, зарегистрировать свою карту платежной системы «Мир» в программе лояльности до совершения платежа и подтвердить свое согласие на участие в акции. Затем необходимо оплатить счет в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Вся информация по условиям акции представлена на главной странице сайта.