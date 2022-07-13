Жители Подмосковья получили 130 миллионов рублей кешбэка при оплате ЖКУ

Только за июнь текущего года в МосОблЕИРЦ приняли на расчеты более 70 тысяч жителей Московской области, всем им полагается кешбэк. В основном он касается тех случаев, когда платежи за коммунальные услуги проводятся через личные кабинеты в интернете. В общей сложности жителям Подмосковья уже выписали порядка 130 миллионов рублей кешбэка.

«Новым клиентам стали доступны услуги личного кабинета на сайте и в мобильном приложении „МосОблЕИРЦ Онлайн“. Здесь можно без комиссии оплатить счета, передать показания, с помощью „Умной платежки“ увидеть подробную информацию о начислениях, проконсультироваться со специалистом, заказать товары и услуги, — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. — Здесь можно выиграть денежные призы за передачу показаний и своевременную оплату счетов, получить купоны от „Коммунального бонуса“ и кешбэк при оплате картой „Мир“».

По его словам, все подробности возвращения части денег на карту можно узнать на официальном сайте МосОблЕИРЦ. Там же рассказано о текущих акциях и действующих сервисах. Кроме того, круглосуточно и круглогодично на сайте работает удобный виртуальный помощник — бот Федот.