Жители Подмосковья получили 10 млн рублей кешбэка за вовремя оплаченную коммуналку
Более 10 миллионов рублей вернули за своевременную оплату коммунальных услуг жителям Подмосковья. Это кешбэк, который получили уже свыше 93 тысяч человек.
Как подчеркнул вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, в августе кешбэк составил 5,3 миллиона рублей. Он вырос уже вдвое.
Такая программа не имеет аналогов в России. Возможность вернуть на карту „Мир“ кешбэк в размере 1% от суммы коммунальной платежки жители Подмосковья получили еще в начале июля
Главное условие — произвести оплату онлайн. Жители, которые пользуются картой «Мир», могут вернуть 1% от размера платежа за коммуналку.
Для этого необходимо будет своевременно и в полном объеме оплатить услуги картой «Мир» в личном кабинете МосОблЕИРЦ, на сайте или в мобильном приложении расчетного центра.
Подробности про кешбэк за оплату коммунальных услуг можно узнать на сайтах privetmir.ru и мособлеирц.рф