Подмосковье 09 февраля 2023, 13:10 Жители Подмосковья получили 10 миллионов рублей штрафов за незаконную перевозку строительного мусора с начала года

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Сумма штрафов за незаконную перевозку строительного мусора в Подмосковье превысила 10 миллионов рублей с начала года. ОБ этом сообщили в Минэкологии региона.

Для борьбы с незаконными перевозчиками в регионе ведут большую работу. Так, нарушителей закона начали штрафовать. Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что суммы наращивают, чтобы несанкционированные перевозки были экономически не выгодны.

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«Для юридических лиц, на которых приходится основная масса нелегальных перевозок, она составляет 100 тысяч рублей. Тем не менее, с начала года по материалам видеофиксации вынесено более 130 постановлений, сумма штрафов превысила 10 миллионов рублей», — добавил он.

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Перевозить мусор и грунты легально можно после регистрации в системе «Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области». Это уже сделали свыше шести тысяч человек.

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