Жители Подмосковья получат скидку на поверку счетчиков

МосОблЕИРЦ предлагает жителям Подмосковья новую акцию: «Скидка 5% при комплексной поверке/замене индивидуальных приборов учета тепла и воды».

Скидка дается при единовременном заказе двух услуг: поверке и/или замене счетчика воды и счетчика тепла. Заказав одновременно две услуги, можно сэкономить и деньги и время. Поверку и замену счетчиков воды и тепла выполнит мастер в удобный день и час.

Кроме прочего, заказ услуги в МосОблЕИРЦ позволит избежать общения с недобросовестными компаниями. Приборы учета поверяются организацией с соблюдением всех правил и процедур — пломбировкой, внесением в базу данных, гарантией на проведенные работы.

«Для того, чтобы разумно и экономно оплачивать коммунальные услуги, необходимо следить за состоянием приборов учета и своевременно производить поверку. Показания счетчика, вышедшего за межповерочный интервал, к расчетам не принимаются», — напомнил Министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Заказать поверку можно в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ, на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Товары и услуги», в личном кабинете на сайте расчетного центра, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Акция продлится до 12 июня 2022 года.