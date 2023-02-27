Подмосковье 27 февраля 2023, 14:54 Жители Подмосковья получат квитанции за ЖКУ с начислениями за февраль до 6 марта

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Единый расчетный центр Московской области предупредил о сдвинутых сроках доставки квитанций на оплату ЖКУ. Начисления за февраль жители региона получат ориентировочно до 6 марта.

В МосОблЕИРЦ объяснили, что февраль — короткий месяц, в связи с чем доставка квитанций сдвигается на несколько дней вперед. Абоненты получат платежные документы с начислениями за февраль в начале марта.

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Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский напомнил о том, что в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» квитанции будут доступны уже с 28 февраля. Оплатить их можно онлайн.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил активно информировать жителей Подмосковья о возможности получения положенных им услуг.

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