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    31 августа 2022, 11:25

    Жители Подмосковья положительно оценили работу МФЦ

    Центры «Мои документы» получили высокие оценки от жителей Подмосковья

    Мария Мурашова

    Более 40 тысяч жителей Подмосковья оценили работу центров «Мои документы» на портале «Добродел». 99% опрошенных оставили положительный отзыв о качестве услуг.

    Жители Подмосковья положительно оценили работу МФЦ

    «По результатам голосования наибольшее число голосов получил Одинцовский городской округ. Здесь оказались самые активные пользователи. А лучшим жители признали МФЦ в Одинцове, на Можайском шоссе, 71», — рассказала министр госуправления, IТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

    В тройке лидеров оказались также Орехово-Зуевский городской округ и Зарайск. Среди территориально обособленных структурных подразделений на первом месте МФЦ на улице Большая Серпуховская в Подольске.

    Голосовавшие жители оценивали компетентность и доброжелательность сотрудников, комфортность пребывания в МФЦ. Кроме того, у них была возможность написать комментарий в отдельном поле.

    «Мы получили около 99% положительных отзывов, однако пользователи оставляли и свои пожелания. Например, жители хотят видеть больше цифровых зон и консультантов в них. Все комментарии мы учтем и будем использовать их, чтобы улучшить качество услуг», — отметил директор МФЦ Московской области Иван Кулаков.

    В Подмосковье действуют 126 офисов МФЦ и 217 территориально обособленных структурных подразделений. Ежегодно в центрах «Мои документы» оказывают порядка 12 миллионов услуг.

    Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современной системе взаимодействия с государством, а переход на «цифру» способствует борьбе с коррупцией.