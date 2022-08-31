Жители Подмосковья положительно оценили работу МФЦ

Более 40 тысяч жителей Подмосковья оценили работу центров «Мои документы» на портале «Добродел». 99% опрошенных оставили положительный отзыв о качестве услуг.

«По результатам голосования наибольшее число голосов получил Одинцовский городской округ. Здесь оказались самые активные пользователи. А лучшим жители признали МФЦ в Одинцове, на Можайском шоссе, 71», — рассказала министр госуправления, IТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

В тройке лидеров оказались также Орехово-Зуевский городской округ и Зарайск. Среди территориально обособленных структурных подразделений на первом месте МФЦ на улице Большая Серпуховская в Подольске.

Голосовавшие жители оценивали компетентность и доброжелательность сотрудников, комфортность пребывания в МФЦ. Кроме того, у них была возможность написать комментарий в отдельном поле.

«Мы получили около 99% положительных отзывов, однако пользователи оставляли и свои пожелания. Например, жители хотят видеть больше цифровых зон и консультантов в них. Все комментарии мы учтем и будем использовать их, чтобы улучшить качество услуг», — отметил директор МФЦ Московской области Иван Кулаков.

В Подмосковье действуют 126 офисов МФЦ и 217 территориально обособленных структурных подразделений. Ежегодно в центрах «Мои документы» оказывают порядка 12 миллионов услуг.

Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современной системе взаимодействия с государством, а переход на «цифру» способствует борьбе с коррупцией.